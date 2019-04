Milan Lažanský, Právo

Když se řekne ostrý hatchback, pravděpodobně si krom jízdních výkonů vybavíte především hluk, spoilery, zářivé barvy, kšiltovky dozadu, tuning srazy, nepovedené smyky přes ruční brzdu...

Inu, zkrátka, něco takového. Jenže ve světě Volkswagenu Golf je to, co se sportovní stránky portfolia týče, něco velmi zvláštního.

Pokud totiž vnímáte GTI jako relativně dostupné auto, které hraje na retro city a je jakousi vrcholnou nejrychlejší motorizací běžného golfu, od varianty R byste možná čekali něco na způsob Méganu R.S. Trophy, tedy nekompromisní okruhové náčiní.

Jenže omyl, eRko je snad ještě více umírněné. Právě proto si myslím, že se jedná o unikátní auto, které buď nikdy nepochopíte, nebo vám začne dávat perfektní smysl.

Přehlédnete...

V úvodu narážím především na fakt, že Golf R si zcela jistě nepořídí někdo kvůli tomu, aby byl středem pozornosti. Není to barevné tričko, spíše elegantní svetřík. A několikrát během testovacího týdne se mi stalo, že jsem samou radostí chtěl pozdravit „kolegu” ve stejném rychlém golfu, ale on to byl jenom paket R Line.

Krom jen lehce agresivnějších nárazníků se verze R liší především devatenáctipalcovými koly, která dávají na odiv také větší vrtané brzdové kotouče. Ty jsou součástí paketu Performance, stejně jako výfukové ústrojí, ke kterému se ještě dostaneme.

Nutno však říci, že i když eRko do světa nic nekřičí, právě malé změny a způsob, jakým na velkých kolech doslova sedí, se zdá být něčím velmi přitažlivým. Stejně jako třeba zadní svítilny s novou šachovnicovou grafikou, které přivál facelift.

Verze R si zachovává docela běžnou světlou výšku.

FOTO: Milan Lažanský, Právo

Výfuková soustava je výjimečná už na první pohled.

FOTO: Milan Lažanský, Právo

Zatímco pro exteriér se po delším zakoukání třeba i nějaké to sportovní a odvážnější srdce dokáže i mírně nadchnout, v interiéru vás opravdu nic zajímavého nečeká.

Vůbec mi nejde o černočernou barevnou kombinaci, ale vrcholná verze nepřidává do už tak velmi konzervativního celku nic podstatně zajímavého. Ani dekory, ani sedačky nebo volant neevokují motorsport ani v tom nejmenším.

Infotainment spojený s digitálními přístroji patří na vrchol segmentu.

FOTO: Milan Lažanský, Právo

Sedadla jsou přesně taková, jako celé auto: Nevypadají, ale tělo podrží obstojně, navíc jsou pohodlná.

FOTO: Milan Lažanský, Právo

Jenže je potřeba říci také „B”. A tím je skutečnost, že právě třeba sedadla se k celkovému charakteru auta velmi hodí. Jsou na první pohled obyčejná, ale pohodlná i na dlouhé cesty, přitom bočnice slušně podrží v zatáčkách.

Taková Recara udělají parádu, ale tak široký rozsah použití mít nebudou. Stejně třeba jako semišový volant, který tu nedostanete, byť by autu velmi slušel a třeba by dokázal navodit tu správnou nervozitu.

I když, má tady vůbec nějaká nervozita panovat? Asi ani ne, protože možná největší devízou, kterou chtěli u Volkswagenu nejrychlejšímu golfu vtisknout, je fakt, že je to prostě VW Golf.

Tedy konzervativní, ale dobře zpracovaný, prostorný hatchback se skvělou, moderní palubní elektronikou. No, ale než si sundáte závodnické rukavice a poběžíte raději pro seznam na nákup do supermarketu, pojďme raději nastartovat.

...ale nepřeslechnete

Zatímco první erkový golf měl šestiválec, tady se musíte spokojit s dvoulitrem, který znáte z celé řady koncernových vozů. Jednotka EA888 se průběžně modernizuje, já osobně ji mám v oblibě kvůli kultivovanosti tahu a plynulosti točivého momentu, který servíruje.

Projevuje se tak i tady. „Tahá” dost silně už od nejnižších otáček, ale směrem k omezovači se nějakého kopance už nedočkáte. Možná i proto s faceliftem přišla verze Performance, která zahrnuje i titanové výfukové potrubí od slovinského Akrapoviče. To za příplatek 94 300 korun projevu Golfu R náramně prospěje.

Výfuk má klapky, které se specificky chovají na základě zvoleného jízdního režimu. A v módu Race se dočkáte krásných bublanin a práskanců, především při řazení.

Je to tedy jedno z aut, která budete rádi ovládat skrze manuální režim sedmistupňové dvouspojkové převodovky. Ta umí být velmi plynulá, ale rychlost a rozhodnost jí v ostrém módu naštěstí neschází. Výsledná dynamika a hluk, který auto vytváří, vám tak konečně vykouzlí pořádný rohlík na tváři.

Když pak najedete do zatáček a dáte vozu co proto, překvapí vás, kolik si toho nechá líbit. Skvostně odolává nedotáčivosti. Na suchém asfaltu ale plynem stopu sice upravíte, ovšem divoké powerslidy nečekejte. Na to má přeci jen za prvé relativně málo výkonu na široké pneumatiky, za druhé pohon všech kol stále orientovaný především na přední kola.

Ovšem na mokru už se přemluvit nechá, což svědčí o tom, že na zadní nápravu výkonu dokáže přenést dostatek.

Součástí verze Performance jsou vrtané brzdové kotouče.

FOTO: Milan Lažanský, Právo

V harmonii s tím je i řízení, dostatečně přesné, citlivé, s nikoli přehnaně strmým řízením. Golf R je při průjezdu zatáčkou neuvěřitelně efektivní, dokážete využít trakce a přilnavosti na obou nápravách a krásně vystřelit od apexu k další rovince.

Nuda? Neřekl bych. Jen jiný druh zábavy – auto pod vámi netančí, ale dovolí vám být rychlým a pokoušet hranice se vší jistotou. Připomíná tak novodobé vozy Audi RS, které se zbavily těžkopádnosti a chovají se dnes velmi podobně.

I na nízkoprofilových pneumatikách pak podvozek zvládá ostré tempo na rozbitých silnicích. Tlumiče jsou v expanzi dostatečně rychlé, aby kopírovaly hrboly, a jsou tak skvělými parťáky pro chytrý pohon všech kol, který newtonmetry distribuuje.

Ani logo divize R nekřičí do světa nic výrazného.

FOTO: Milan Lažanský, Právo

A až se vyřádíte, necháte nějaké ty milimetry pryže na točitých okreskách a vydolujete posádce díru do hlavy ránami, které se ozývají zpod kufru, klidně můžete vyrazit přes půl Evropy na dovolenou.

Motor ztichne, převodovka umí řadit jemně a v nízkých otáčkách, a dokonce i podvozek s adaptivními tlumiči a stále ještě lidskou geometrií umí hezky filtrovat a působit sice jako tuhý, ale pracovitý společník, který vás ušetří ran do dorazů i tam, kde už vám tuhnou svaly na zádech, v očekávání drsné zkoušky vašich obratlů.

Závěr

Ano, ano. Testovaný kus se svou cenou přehoupl přes milion a půl. A to je za VW Golf, který vypadá jako ten sousedův na „operák”, vážně hodně. Ničím jiným si cenovku neobhájíte než samotnou jízdou a výsledným mixem, který tohle auto nabízí.

Potřebujete nenápadné, praktické, ale opravdu rychlé auto? Tohle může být odpověď. A rychlé myslím v podstatě kdekoli a za jakékoli jízdní či meteorologické situace.

Mám dokonce za to, že i kdyby vám zrovna nebylo dobře, dokáže být i na oslizlé okresce velmi rychlé. Protože Golf R toho po řidiči příliš nechce. Jen být plynulý a nechat promluvit hory přilnavosti a točivého momentu.

Hlasitý výfuk to sice pěkně okořenil, ale s Golfem R si stejně tolik nepohrajete – najdete hned několik jízdně i vizuálně více fascinujících kousků. Jenže profesora potřebujeme v každém segmentu, a Golf R se této role ujal skvěle.