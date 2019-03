mb, Novinky

Mám rád auta s pohonem všech kol a vyšším podvozkem. Ne proto, že bych denně potřeboval jezdit mimo asfalt, ale proto, že kdykoliv můžu z bezpečí zpevněných silnic prozkoumávat místa skrytá.

Jsou ale auta, která na to jdou naopak, jejichž primární účel je fungovat v terénu a přejezdy po asfaltu jsou jen přestávkou mezi zabláceným dobrodružstvím. Vloni testovaný Renault Alaskan k nim bezesporu patří a Mercedes třídy X je s ním technicky spřízněn - ale v šestiválcové verzi s dost podstatnými odlišnostmi. S V6 má pohonné ústrojí od motoru přes převodovku až po pohon všech kol od Mercedesu, tedy například stálý pohon všech kol namísto připojitelné čtyřkolky u čtyřválce.

Mercedes dokázal udělat hezká a hlavně symetrická zadní světla i v takhle malém prostoru.

Stále je to však pick-up truck na rámu a s tuhou zadní nápravou, byť ustavenou do pěti výztužných prvků, ale místo běžných listových per má vzadu, stejně jako sourozenci, vinuté pružiny a dostal tlumiče s nastavitelnou tuhostí. A také vrstvu luxusu, která má plebejský původ zamaskovat.

Tohle ale bylo napsáno už stokrát, takže jen krátce - třída X se mi opravdu líbí ze všech stran. Vůbec mě netrápí, že blinkry blikají žárovkami; to spíš bych ocenil silnější a širší kužel dálkových světel. Všimněte si i nápisu Mercedes-Benz na vnitřku korby - tady ho nikdy nikdo neuvidí, jen vy, když budete něco nakládat.

Ano, otevřeli jste právě korbu. Ale je to korba od Mercedesu! Skoro.

Skáču za volant a všímám si, že řidičovo místo je jediné, kterému v nastupování nepomáhá madlo na sloupku. Je to škoda; já jsem velký, ale i tak pro snazší nástup využívám nášlapu pod prahem a madlo by se mi hodilo.

Uvelebím se v sedačce a hned vidím pár dalších opomenutí - startovací tlačítko má poněkud podivné umístění pod volantem vpravo. Pro jeho zmáčknutí musím nepřirozeně vytočit ruku. A taky mě tenhle kus tvrdého plastu tlačí do kolene. Odsunout sedačku dál nemůžu, protože volant nejde podélně nastavit.

Sedačka je pohodlná, prostoru je dost, ale volant se nedá podélně nastavovat, takže sedím hodně vpředu a středová konzole mě tlačí do kolene.

Sedačka sama je ale pohodlná a i se slušným bočním vedením, je vyhřívaná a elektricky nastavitelná, volant se dobře drží, k ovládání infotainmentu je touchpad - zkrátka, interiér se ze všech sil snaží působit jako Mercedes. A až na oněch pár detailů se mu to slušně daří.

Charismatický šestiválec



Startuji šestiválec pod kapotou a dostává se mi příjemného zahučení a zhoupnutí karoserie, když naskočí. Není to až tak velký motor, má „jen” tři litry objemu, ale ve světě objemů začínajících jedničkou, které uvidíte u většiny dnešních aut, je příjemně osvěžující.

První kilometry po asfaltu dávají jasně znát konstrukci vozu. Po projetí díry se karoserie oklepe a na mysli vytanou amarouny - a taky, že docela výrazné boční vedení sedaček je tu spíš jen do počtu, když s něčím takovýmto určitě nebudete řezat zatáčky.

Tenhle podvozek vážně neslouží k ostré jízdě. V rámci možností je vak pohodlný a sebejistý, i když ho vezmu mimo jeho komfortní zónu.

Vskutku, na to je třída X vysoká, těžká a neohrabaná a její řízení má pomalé reakce. Přes to všechno ale, když přepnete vůz do sportovního režimu - ano, i takovéhle auto dnes musí mít sportovní mód - ve vás rychleji projetá zatáčka nevyvolá pocity děsu a hrůzy, a ani nenavštívíte protější příkopu střechou napřed. Ztuhnutí tlumičů a zrychlení jejich reakcí je jasně znatelné.

Funguje v terénu i na dálnici



Vracím se do komfortního režimu a sjíždím z asfaltu na polní cestu. Testovaný kousek je pro terén slušně vybaven, kromě stálého pohonu všech kol 4Matic má uzávěrku středového a zadního diferenciálu a taky redukční převodovku. Co zaostává, jsou pneumatiky - silniční zimní obutí ztrácí v blátě trakci opravdu rychle.

Je trochu škoda, že zadní diferenciál lze uzamknout jen při zařazené redukci, a že manuální režim převodovky se neřadí voličem, nýbrž složitě „přepínátkem” jízdních režimů. Přesto mě „iksko” do mírného blátivého kopce vytahuje sebejistě.

Kamery kolem auta se hodí nejen na parkovišti. Jen kdyby ta přední nebyla tak nízko.

O kousek dál zapínám kamery kolem auta, abych přesně viděl, kde jsou klacky a kameny. Dopředu je ale kamera slepá - co to? Jdu se podívat ven a ihned vidím důvod - je úplně dole, pod registrační značkou, a až příliš snadno se ušpiní.

Vracím se na asfalt, vyjíždím na dálnici a zkouším, jaká rychlost je pohodlná; v Alaskanu jsem se nepouštěl moc daleko nad 120 km/h. Mercedes je ale - jakkoliv to zní jako strašné klišé - opravdu „Mercedes mezi pick-upy”. Jednak je na silnici podstatně komfortnější, a jednak se nebojí ani rychlostí okolo 150 km/h. Je však kvůli své vyšší stavbě dost citlivý na boční vítr.

Šestiválec pod kapotou je vidlicový, nenásleduje tedy modernější řadové jednotky třícípé hvězdy. Má 550 N.m, o stovku víc než čtyřválec, což by už tak velký rozdíl nemělo znamenat. Opak je pravdou, auto táhne znatelně lépe, a byť vyloženě rychlé není, předjíždění je opravdu snadné.

Pod touhle vrstvou plastu - a bahna, přiznávám - je skvělý šestiválec.

Hromadu točivého momentu využívám každou chvíli - razantněji přidám plyn, opřu se hlavou o opěrku, převodovka podřadí, motor zahučí jako lokomotiva a ručka tachometru se hrne nahoru. Příjemně překvapen jsem i co se týče spotřeby - se stálou čtyřkolkou, hmotností hodně přes dvě tuny a svou svižnou jízdou je průměr 11,1 l/100 km příjemný. Ve městě počítejte se čtrnáctkou, ale tohle auto do města stvořené nebylo.

Kompromis mezi pohodlím a užitnou hodnotou

Třída X se snaží najít kompromis mezi užitnou hodnotou pracovního pick-upu a komfortem SUV značky Mercedes, což znamená ústupky na obou stranách. Užitečná hmotnost téhle verze je v závislosti na výbavě 861-1001 kg, což není z konkurentů nejlepší, ale je to srovnatelné; okolo tuny, +- 50 kg, zvládnou všichni. Není proto nepoužitelná, ale pokud hledáte co největší užitečnou hmotnost, asi nebude pro vás.

Zároveň ale není ani pro ty, kteří by na korbě vozili jen golfové hole a pick-upem si chtěli zvednout ego. Pořád je to pracovní nástroj, který je na velkoměsto zbytečně velký a neohrabaný. Bydlet ale na vesnici a moci si ho dovolit, hlavně díky jeho podmanivému motoru bych ho parkoval ve své garáži rád.