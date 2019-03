Marek Bednář, Ženeva, Novinky

Zatímco na fotkách vypadá Polestar 2 trochu jako budoucí generace Dacie Logan, ve skutečnosti je to úplně jinak – vůz je podstatně větší a má elegance na rozdávání. Poněkud překvapivá je také výška podvozku, která odpovídá spíš crossoveru.

Díky ní se ale do auta velmi příjemně nastupuje. Když jsem se konečně uvelebil na zadní sedačce - Polestar je totiž v nekonečném obležení novinářů - zjistil jsem, že tu je dost místa na nohy, ale už nikoliv na hlavu – s výškou 184 cm se hlavou dotýkám stropnice.

Naživo je mnohem větší než na fotkách, ale uvnitř zase tolik prostoru není.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Hned poté mě zaujal materiál, kterým jsou potaženy sedačky. Jmenuje se Weave Tech a inspirací pro něj byly neoprenové obleky, takže by měl být odolný a omyvatelný – ideální, máte-li malé děti.

Potah sedaček i volantu je zajímavý po technické stránce, ale na omak nic moc.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Jenže má dvě nevýhody – sedačky jím potažené nemohou být ventilované, a hlavně, na omak působí jako pogumovaná látka. Co víc, auto s touhle variantou interiéru má stejný materiál i na volantu a hlavici voliče převodovky.

„Je kompletně bez kůže, kompletně veganské,“ poněkud razantně odpovídá na můj dotaz jedna z hostesek. A dodává, že k mání je i čalounění kůží Nappa, a to i pro volant a volič převodovky. To už umožňuje i ventilování sedaček.

Uvnitř to je takové modernější Volvo.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

V kabině nabývám dojmu, že sedím v příbuzném Volvu, ovšem podstatně modernějším. Velký displej uprostřed nepůsobí nepatřičně a systém v něm je založen na operačním systému Android. To má výhodu, že obsahuje i Google Assistant. Této „virtuální sekretářce“ můžete položit například otázku, co máte na dnešek v diáři, a ona vám to vyjmenuje.

Za zmínku stojí také fakt, že vůz nemá žádné startovací tlačítko. Když nastoupíte, auto rozpozná přístupový modul nebo spárovaný telefon – ano, nový Polestar jde odemknout smartphonem – a také zadnici v sedačce řidiče. A když v tu chvíli šlápnete na brzdu a zařadíte Drive, můžete vyrazit.