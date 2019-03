Marek Bednář (Ženeva), Novinky

O připravovaném elektrickém sporťáku RG Nathalie, dítku inženýra Rolanda Gumperta, jste už možná slyšeli. Na trhu by měl být koncem letošního roku. Je to ale „jen“ silniční derivát elektrického závoďáku, za jehož volantem se už prohání Gabriela Jílková.

Tato česká závodnice spolupracuje s Gumpertem už několik let a nyní je testovací jezdkyní pro projekt Nathalie. Přesněji pro účast tohoto vozu v šampionátu elektroaut Electric GT Championship, kterého se bude RG Nathalie v roce 2020 účastnit.

Závodní verze RG Nathalie bude jezdit příští rok v šampionátu elektromobilů.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Kromě Nathalie bude v tomto šampionátu jezdit mimo jiné Jaguar I-Pace nebo vůz Tesla. A Nathalii bude samozřejmě řídit Gabriela. „Budu jezdit jak závody, tak i teď pomáhám při testování,“ řekla v Ženevě na stánku, který má Roland Gumpert společný s automobilkou Aiways, s níž spolupracuje.

Firma má sídlo v Ingolstadtu, ale nejen v Německu probíhá vývoj. „Testovali jsme na Nordschleife a v Mostě. To jsem si vydobyla, Most je jednou z mých nejoblíbenějších tratí,“ pokračuje Gabriela, která se po zkušenostech z Formule Renault snaží vrátit zpět do světa motorsportu v plném nasazení i díky probíhající crowdfoundingové kampani.

Za konstrukcí stojí inženýr Roland Gumpert.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Stačí kapacita baterií takovému nasazení? Dozvídám se, že při testování je dost chvil pro nabíjení, a tak problém není. Jak dlouho ale energie vydrží při závodním nasazení, zatím vyzkoušeno nebylo.

RG Nathalie je elektromobil, který ale není nutné nabíjet jen ze zásuvky. Má nádrž na metanol, z nějž je nejprve katalytickou reakcí „vytažen“ vodík, a ten pak v palivových článcích vytváří elektřinu. Prozatím tento systém dokáže dobíjet baterie výkonem 5 kW, což je méně, než dávají nejslabší veřejné nabíječky elektromobilů, ale vývoj nadále probíhá.