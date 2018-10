fra, Novinky

Australský Volkswagen už od pohledu vypadá skvěle. Polep karoserie je od místního pouličního umělce Simona Murrayho (známého pod přezdívkou KADE). Jenže to je jen elegantní obal toho důležitého. Volkswagen Arteon se změnou přejmenoval na ART3on a to jméno mu opravdu sedne.

Pod kapotou se totiž objevuje hromada úprav, které nejsou vůbec malé. Nejde ani tak o vestavbu prostorového bezpečnostního rámu. Spíš o to, co prodělal motor s původním výkonem 276 koní. Dostal totiž turbodmychadlo od RacingLine, které už potřebuje nové sací potrubí i sportovní vzduchový filtr. Palivové čerpadlo muselo být nahrazeno, protože to staré už nestíhalo. Stejně tak je kompletně nový i výfukový systém.

Volkswagen ART3on

FOTO: Volkswagen Australia

Podvozek ukazuje nové pružení Bilstein Clubsport, ohromné brzdy APR a pneumatiky Pirelli P-Zero Trofeo. Výsledek je, že výkon poskočil o 207 koní na výsledných 483 koní a točivý moment má špičku v 600 N.m. Přes DSG se přenáší síla na všechna kola.

Jaká je maximální rychlost, nebylo uvedeno. Určitě ale víc než 250 km/h. Víme však, že původní zrychlení z 0 na 100 km/h, které bylo 5,6 s, se zlepšino na 3,9 sekundy.

Auto je pochopitelně určeno na jedinou akci a nejde tak o žádnou nabídku pro stavbu a odkup. Takže všichni zájemci mají bohužel smůlu.