Představte si, že jedete po dálnici a minete sjezd, na kterém jste ji měli opustit. Co v takové chvíli uděláte? Jedete dál a prostě sjedete na dalším sjezdu. A buď jedete jinudy, nebo se na něm otočíte a vyrazíte zpátky k tomu svému.

Jenže vyrazíte po druhé půlce dálnice, po její správné straně. Zajedete si, a leckdy i desítky kilometrů, jenže je to lepší než vystavit sebe i ostatní riziku vážné nehody.

Ne tak zelená Škoda Fabia nedaleko slovenského města Žilina, jak vidíme ve videu. Bylo zveřejněno Národnou diaľničnou spoločnosťou 1. března, kdy přesně k události došlo, není jasné.

Fabia minula svůj sjezd z dálnice a vjela do tunelu Považský Chlmec. Tam si řidič svou chybu, údajně po zhruba 700 metrech, uvědomil. Místo aby pokračoval v jízdě, zastavil s úmyslem se prostě otočit. Dokonce při zastavení dal levý blinkr, jako by takový manévr byl úplně normální.

Všimněte si, jak bílé auto za ní kriticky brzdí - to lze poznat podle blikajících brzdových světel. Zelenou Fabii pak objede, spolu s náklaďákem, a Fabia pak prostě zacouvá do prostoru pro nouzové odstavení porouchaného vozidla, otočí se a v protisměru vyjede tunelem ven. Pokračovala ke sjezdu, kudy měla sjet, při odbočování doleva na něj z protisměru ještě dala přednost protijedoucímu vozu a pak odbočila. To vše bez nehody, naštěstí.

Nemusíme asi dodávat, že tohle mohlo dopadnout hodně špatně. Stačilo, aby někdo z těch, kteří jeli po silnici správně, zrovna v levém pruhu přepínal rádio na CD. Což je zrovna činnost, kterou před tunelem jistě dělá spousta lidí, neb rádio v tunelu nehraje.