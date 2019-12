Život s HIV. Nejhorší není samotná nemoc, ale přístup lidí, říkají pacienti

„Následující rok po diagnóze jsem toho poměrně dost vykouřila i vypila. Bylo to hrozné období,“ svěřila se Hornová serveru Guardian, jak ve svých dvaadvaceti letech zareagovala na velmi nepříznivou informaci.

Do té doby měla o viru HIV, který může způsobovat nemoc AIDS, poměrně obecné informace a rozhodně netušila, že by ji něco podobného v životě potkalo. Ale stalo se, i proto se rozhodla o svém stavu zjistit co nejvíce a chtěla vše zařídit tak, aby mohla vést, pokud možno, normální život. Což se jí ve velké míře i povedlo.