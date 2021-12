Ženy s kratším ukazováčkem než prsteníčkem jsou silnější

Nová studie vědců z Katedry evoluční antropologie z University of Vienna publikovaná v Proceedings of the Royal Society B odhalila zajímavé zjištění. Podle nich souvisí nižší index 2D:4D (kratší ukazováček než prsteníček) s vyšší přítomností testosteronu v děloze v prenatální fázi života, což se později v dospělosti může projevit větší silou.