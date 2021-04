Zdravotní potíže, které ani při pandemii není radno podceňovat

Život celé lidské společnosti již přes rok v mnoha ohledech doslova ovládá koronavirus. Ostatní zdravotní potíže, rakovinu a další závažné nemoci nevyjímaje, jako by šly stranou. Jenže by neměly. O to víc, že nikdo z nás neví, jak dlouho bude celá pandemie koronaviru pokračovat. Několikatýdenní, či dokonce několikaměsíční odkládání různých preventivních prohlídek tak může mít za následek velké zdravotní potíže.

Lékaři již dlouhou dobu lidi opakovaně nabádají, aby nepodceňovali péči o vlastní zdraví a i se sebemenšími potížemi pravidelně chodili a nic neodkládali. To samé se podle nich týká preventivních prohlídek. Na co si dávat pozor, s čím obeznámit co nejdříve svého lékaře?

Nevysvětlitelná váhová změna

„Váhový úbytek bez zjevnějších příčin nemusí být nutně příznakem nějakého typu rakoviny, rozhodně ale často značí, že je něco v nepořádku. Obzvlášť, pokud jíte normálně, nejste příliš aktivní, a přesto výrazněji hubnete,” vysvětluje pro server Independent manažerka britské charitativní organizace Cancer Research Karis Bettsová.

Krev ve stolici

Krev ve stolici nevěstí nic dobrého. Byť mohou být její příčinou nejčastěji hemoroidy, vředy nebo infekce, může jít stejně tak i o příznak rakoviny tlustého střeva.

„Jakékoli změny v pravidelnosti, složení či jiné potíže související se stolicí je třeba konzultovat s lékařem co nejdříve,” nabádá Bettsová.

Potíže s prsy

Karcinom prsu patří mezi velmi častá nádorová onemocnění. I u něj platí, čím časnější odhalení, tím větší šance na plné vyléčení. I proto by ženy měly dbát na zdraví svých prsů a pravidelně je kontrolovat.

„Jakákoli změna v prsu nemusí hned znamenat rakovinu, i přesto je včasná informovanost lékaře tím nejlepším řešením. Občasný otok, svědivost, ale i případná nahmataná či viditelná bulka v prsu by pak rozhodně měla být impulsem k okamžité návštěvě odborníka,” radí klinická specialistka Jane Murphyová.

Kožní změny

Bez povšimnutí by neměla zůstat ani jakákoli bulka kdekoli jinde na těle, to samé platí i pro různé kožní změny. Jakákoli nová piha by měla být pečlivě sledována, stejně jako změny na již stávajících.

„U rakoviny kůže se snažíme být obzvláště opatrní, protože různé typy se mohou projevovat odlišně. I sebemenší změna tak stojí za kontrolu,” uvádí Bettsová. Radí nepodceňovat i kontrolu míst, jako je okolí nehtů nebo kůže na chodidlech či krku.

Neustupující kašel

Důvodů ke kašli bývá celá řada – nachlazení, chřipka, podrážděný krk. Pokud vás nijak výrazněji neomezuje, lze se s ním vypořádat běžně dostupnými léky či sirupy. V případě, že ale neustupuje, a nejsou s ním spojeny jiné další potíže, může jít bohužel i o příznak rakoviny plic.

V současné době ale rozhodně platí, pokud se u vás kašel objeví, udělat si jako první test na koronavirus, neboť právě kašel je jedním z jeho projevů. „Pokud nebude příčinou covid a kašel bude přetrvávat, rozhodně je vhodné co nejdříve pátrat po dalším původu,” doporučuje Bettsová.

Jak na závěr dodává, výše jmenované potíže jsou jen malé zrnko z těch, které mohou značit výrazné zdravotní komplikace. I v takto těžké době je proto podle ní zásadní dbát na své zdraví a sledovat jakékoli změny. I malé potíže si podle ní zaslouží pozornost a minimálně konzultaci s lékařem, bez ohledu na dění kolem nás.