Zákeřná nemoc udeřila bez varování. Mladá žena s ní bojuje už 12 let

Měsíc totiž chodila po doktorech. „Bylo mi vážně zle, ale všechny výsledky vycházely v pořádku. Až v nemocnici se to úplně zvrtlo. První, co jsem se dozvěděla, bylo to, že mám tlusté střevo ve velmi špatném stavu a že mi ho možná budou muset vzít. Na druhou stranu to ale byla úleva, jelikož jsem konečně věděla, co mi je, a byla ráda, že mi lékaři pomohou od problémů,“ vzpomíná Lenka s tím, že zpočátku vůbec netušila, co to ulcerózní kolitida je. Postupně se tak s pomocí nejen lékařů, ale i rodičů začala s nemocí seznamovat.