Za roztroušenou sklerózou pravděpodobně stojí vir způsobující mononukleózu

Vědci dlouhá léta spekulovali nad tím, že by roztroušená skleróza souvisela právě s EB viry, ale neměli pro to žádná vědecká vysvětlení. Ta objevili až nyní vědci z Harvardu, podle nichž tento virus zvyšuje pravděpodobnost roztroušené sklerózy, a to dokonce 32krát.