Všeho s mírou aneb Když prospěšné aktivity či přípravky začínají škodit

Pohyb a posilování jsou pro tělo prospěšné. Musí se na to ale jít pomalu a zátěž zvyšovat postupně. Jakmile se do toho vrhnete po hlavě a přeceníte své síly, riskujete poškození kloubů, šlach, vazů ale také ohrožujete vlastní srdce. Ženy, které příliš často a náročně cvičí, navíc mohou mít postupně problémy s menstruací.

Jíte pouze to, co je zdravé? Pak je to určitě dobře, ale i v tomto případě platí, že je třeba hlídat množství. I potraviny, které jsou (nebo o nichž se to tvrdí) zdravé, mohou v nadměrném množství škodit. Pokud tak přijmete více kalorií než spálíte, riskujete kromě přibírání na váze i srdeční onemocnění nebo vznik cukrovky.