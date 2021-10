Vitamin C nepodporuje jen imunitu, pomáhá také proti únavě a vyčerpání

Vitamin C je klíčový antioxidační prvek, který potřebujeme, aby naše tělo bylo zdravé. Pomáhá našemu imunitnímu systému napadat patogeny, chrání buňky před oxidačním poškozením a podílí se na hojivých procesech.

Další jeho předností je, že podporuje produkci kolagenu, životně důležité látky pro zdravé cévy, kosti, chrupavky, dásně, kůži a zuby. Vitamin C je také důležitý pro vstřebávání železa ze stravy, což je důležité pro tvorbu a fungování červených krvinek.

Za únavou může stát hned několik důvodů. Jednak nedostatek spánku, nízká či nadměrná fyzická aktivita nebo nevhodná strava, pak také nedostatek vitaminu C a dalších nutričně důležitých látek.

Unaveni se ale můžeme cítit i po proběhlé virové, bakteriální či dokonce parazitární infekci či závažném onemocnění. V posledním roce se velmi často v souvislosti s únavou hovoří i po prodělání covidu-19, a to jak u těžkého, tak i lehkého průběhu.

V časopise Nutrients byl publikován přehledový článek, který se zabýval možností

využití vitaminu C v léčbě postvirové únavy, včetně tzv. dlouhého covidu. Podle zjištění odborníků intravenózní podání vitaminu C vedlo k významnému snížení stupně únavy. Jednak se tak dorovnal deficit tohoto vitaminu, pak také díky jeho antioxidačním a protizánětlivým účinkům. K pozitivním účinkům přitom docházelo i při podání doplňků stravy s vitaminem C.