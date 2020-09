Vážil 197 kilo, s pomocí lékařů z VFN, kde vzniká první XXL centrum, zhubl více jak 110 kilogramů

„Začínal jsem na 197 kilech, to byla první váha, kterou jsem u pana docenta měl, poté jsem úspěšně zredukoval svou hmotnost o 120 kilogramů. Nyní vážím plus minus 85 kilogramů a tuto váhu si držím přibližně pět let,“ svěřil se Novinkám.

V roce 2012 pak podstoupil chirurgické zmenšení žaludku. „Operace vás donutí jíst často a málo. Musíte se ale pořád chovat tak, jako byste byli obézní, a musíte přemýšlet nad tím, co jíte. Člověk, který je jednou obézní, bude vždy obézní, je těžké udržet váhu,“ popsal složitosti, se kterými se bude potýkat i nadále.

Motivací k udržení nižší hmotnosti pro něj představují i jeho dvě děti. „Být takhle hodně obézní, tak nemůžete nic, malému dítěti v ničem nestačíte. Je to úplně jiný styl života, když zhubnete. To si normální člověk, který je hubený, ani nedokáže představit,“ dodal.

Podobně obézním lidem by tak doporučil, aby si hlavně přiznali, že hlavním problémem je jídlo a stravovací návyky.

III. interní klinika Všeobecné fakultní Nemocnice v Praze se na léčbu extrémní obezity dlouhodobě zaměřuje. Nově přitom nemocnici přibude i první XXL centrum v zemi. Disponovat by mělo speciálními operačními stoly, lůžky s potřebnou nosností, vozíky, přístroji, XXL sanitkami nebo například rehabilitačními přístroji.

„Je to připravováno z dotačního program Evropské unie. Informace máme takové, že když vše půjde tak, jak předpokládáme, tak bychom nejpozději v roce 2023 měli mít kompletně vybavené XXL centrum,“ popsal Novinkám ředitel nemocnice David Feltl. VFN se do programu XXL center zapojila jako první, v budoucnu by jich v Česku mělo vzniknout více.