V těhotenství prodělala tři mozkové příhody. Během operace hlavy dokonce rodila

„Minulý rok, 30. září, utrpěla Zuzka tři mozkové příhody. První přišla do ruky, druhá do nohy, kdy Zuzka ještě instinktivně padala tak, aby nespadla na břicho, aby se malému nic nestalo. V sanitce nebo při operaci dostala třetí, do hlavy,“ popsal Novinkám manžel Lukáš s tím, že v tu chvíli bojovala žena nejen o svůj život, ale i o život nenarozeného synka. Zuzaně nebylo ještě ani třicet let.