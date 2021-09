V šestadvaceti onemocněl jednou z nejkrutějších nemocí, přes nepřízeň osudu nic nevzdává

ALS neboli amyotrofická laterální skleróza způsobuje pomalé ochabování úplně všech svalů v těle. U každého pacienta má rozdílný průběh, někdo začne mít nejdřív potíže s mluvením a jídlem, jiný s chůzí. Tomáš to poprvé poznal na rukou, když začal mít při stříhání potíže dát prsty na levé ruce k sobě.

Problém řešil s lékaři rok, o co se jedná, se dozvěděl, až když se začaly jeho problémy zhoršovat, začala mu ochrnovat celá levá ruka a postupně se přidávala i pravá. Opakované vyšetření EMG ukázalo, že mu již nervy nepracují tak, jak mají a lékaři tak poprvé i vyslovili podezření na ALS, což se na základě dalších vyšetření i potvrdilo.

Ještě před rokem, když v březnu přišel covid, jezdil na kole a hrál fotbal, nyní už bohužel nemůže ani to.

„Ruce mám hodně oslabené, dokážu s nimi fungovat, ale není to plnohodnotné. Když je chci zvednout, musím švihem, svaly částečně odešly. A nohy jsou ztuhlé, chůze je ještě v pohodě, ale běhat nebo jezdit na kole už vůbec nejde. Postupně se to zhoršuje. Dřív jsem hrál i ragby, občas tenis, chodil jsem na MMA. To už teď všechno padlo. Už nedělám žádný sport,” svěřuje se Novinkám Tomáš.