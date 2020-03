Trendy menstruační pomůcky, které nezatěžují přírodu a poskytují komfort

Kolem používání menstruačních pomůcek, které méně zatěžují přírodu, panujete spoustu předsudků. Mnohé ženy je tak odsoudí bez toho, aniž by je zkusily. Což je samozřejmě škoda, protože mnohé z nich využívají poznatky moderní vědy a nevznikly by bez využití nejnovějších technologií. Proto jsou nejen ohleduplnější k přírodě než mnohé jednorázové vložky a tampony, ale také ženě zajišťují větší komfort. Jde o to se nebát je zkusit.