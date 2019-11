Tradiční recepty z Krkonoš

Očištěnou vepřovou panenku nakrájejte na 12 medailonků, každý omotejte plátkem pancetty, lehce potřete olejem a dejte na 15 minut odpočinout do lednice.

Cuketu škrabkou, která tvoří nudličky, nastrouhejte na dlouhé proužky (špagety). Nestrouhejte celou, ale jen do okamžiku, než se začnou ukazovat semínka na středu. Střed cukety by se při restování rozpadl a nevytvořil by špagety.