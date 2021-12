Tělo i mozek mají v zimě útlum. Co s tím?

Vzpomeňte si tedy na tradiční jídelníček našich předků a jezte často horké polévky, pálivé koření, zázvor a skořici. Také ořechy nejsou od věci, jelikož tuk podporuje udržování tepla. Zahřívací účinky mají i jáhly a pohanka. Udělejte si z nich kaši s horkou vodou či mlékem, dochucenou ovocem a zmíněnými oříšky. Pohybujete-li se venku, myslete na to, abyste s sebou měli termosku s čajem. Ideální je zázvorový se skořicí. Obě ingredience krásně prohřívají a v teplém čaji o to víc. Můžete do něj přidat i plátky pomeranče a doplnit tak vitamin C.