Štítnou žlázu je třeba hlídat. Potíže s ní mívají častěji ženy

Ale to zdaleka není jediná nemoc, která může komplikovat správnou diagnózu potíží se štítnou žlázou. Například učitelku, která přišla za lékařkou, trápily stavy těžké, nezvladatelné únavy. Protože půl roku předtím prodělala infekci virem EBV, domnívala se praktička, že by mohlo jít o únavový syndrom.

Trápí 15 až 20 % žen ve věku nad padesát let, ale objevuje se také u lidí podstatně mladších, kterým dokáže hodně zkomplikovat život. Navíc bývá i dědičná, a to hlavně v ženské linii.

Na pravidelná vyšetření hladiny jódu a stavu štítné žlázy by měli chodit hlavně lidé, jejichž rodiče nebo prarodiče nemoc trápila. Ale zajímat by se o něj měly i ženy, které by chtěly přijít do jiného stavu.