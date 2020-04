Sociální izolace trápí i teenagery aneb Jak jim pomoci se s ní vyrovnat

Alespoň podle kalendáře je stále ještě školní rok, byť se vyučuje v netradičních podmínkách, tedy doma. Co na první pohled mohlo vypadat jako možná úleva, tedy alespoň pro mnohé školáky, se postupem času jeví jako zlo, které nejspíš jen tak zcela nezmizí. A pro řadu z nich ono zlo nepředstavují ani tak hromady úkolů, jako spíš jiný strašák - sociální izolace.

I na dětech, především pak mladých dospívajících, může nepáchat velké „škody” v podobě depresí a chmur.

Máte-li doma jednoho či více takto „postižených” teenagerů, jistě i vás přepadá myšlenka, jak jim pomoci celou tuto nelehkou situaci, ve které jim chybí především osobní kontakt s kamarády, zvládnout.

Odborníci pro server Yourtango sestavili přehled několika kroků, díky kterým bude pro řadu z nich toto nelehké období možná přeci jen trochu snazší. Nejlépe samozřejmě s pomocí blízké rodiny.

Pomozte jim utřídit pohled na situaci

I bez všudypřítomného koronaviru mají mnozí teenageři leckdy co dělat sami se sebou a svými pocity, se kterými si ne vždy ví rady. Proto je v této chvíli obzvláště důležitá pomocná rodinná „ruka”, díky které si dokážou nejen udělat přehled o situaci, ale i urovnat pohled na vše kolem toho.

Pokud budou vše brát tak, že „absence přátel je ta nejhorší věc na světě”, nejspíš to tak i bude. Pokud ale budou na to samé pohlížet tak, že „je to sice zlé, ale má to i nějaké výhody”, může se stát, že se jim najednou povede i něco, co nevěděli, že je možné - začnou si danou situaci užívat.

Pokud si přitom budou jisti, že „tohle všechno” jednou přejde, bude to o to snazší.

Zapojte je do chodu domácnosti

Z pohledu teenagera to možná nebude ideální, ale jak odborníci radí, i tak je vhodné je v této situaci zapojit do běžného chodu domácnosti, obzvlášť v případě, kdy na rodičích leží mnohem větší odpovědnost.

Zkuste jim třeba svěřit na dopoledne mladšího sourozence, lehčí úklid domácnosti, nebo cokoli jiného. Nebude to z jejich pohledu zábava, ale určitě to rozptýlí mnohé chmury, které by je mohly přepadat.

Navíc zapojení do běžného chodu domácnosti a svěření méně či více důležitých úkolů u teenagerů mnohonásobně sníží pocit osamělosti, který může v tomto období u řady z nich poměrně rapidně narůstat, tvrdí odborníci.

Mějte správné informace

Během koronavirové krize se každý den dozvídáme nové a nové informace, ve kterých je poměrně lehké se ztratit. Je to proto více než příhodné, abyste jako rodiče měli jasno v tom, co je pravda, a co ne, abyste to mohli svým teenagerům jasně a s klidem vysvětlit.

I oni totiž mohou snadno podlehnout mylným informacím, které u nich mohou navíc pod náporem stresu rozvíjet různé psychické poruchy.

Zaměřte se s optimismem na budoucnost

Je důležité nejen sebe, ale i své děti všeho věku ubezpečit, že toto všechno jednou pomine a čeká nás opět optimistická budoucnost. Na to je třeba neustále myslet.

A pokud jim chcete zajistit smysluplné vyplnění času, než se tak stane, zkuste jim navrhnout, ať se naučí cokoli nového.

Jednak nebudou tolik podléhat pocitu osamění a strachu z nemoci, na druhé straně mohou po ukončení všech restrikcí ukázat kamarádům, co se naučili.

Udržte kontakt

I v době sociální izolace je třeba nezavrhnout všechny okolo, ale naopak s nimi zůstat v kontaktu. S tím nejen dospělým, ale především teenagerům mohou pomoci tolik oblíbené sociální sítě.