S roztroušenou sklerózou se zdravotní sestra naučila žít, covid ji ale srazil na kolena

Aby se mohla vrátit do své práce, která jí moc chybí, je to ale málo. Chůze je pro ni stále velmi namáhavá, protože v nohách má stále ještě velmi málo síly, jsou tuhé a brní. Celkově se tak cítí velmi unavená a vše se začíná negativně odrážet i na jejím psychickém stavu.

S návratem do zaměstnání by jí mohl pomoci kromě intenzivní rehabilitace i unikátní neurostimulátor WalkAide, který by jí pomocí elektrických impulsů, jež aktivují svaly zvedající při pohybu špičky nohou, umožnil plynulejší chůzi a nezakopávat.

Přístroj ale zdravotní pojišťovny nehradí, stejně tak jako speciální intenzivní rehabilitační program, proto se paní Věra rozhodla požádat o pomoc přes dárcovskou platformu znesnáze21 . Pokud by se jí podařilo vybrat více jak 340 000 Kč, pak by si ráda ještě pořídila odlehčený invalidní vozík pro rychlé přesuny.

Jejím velkým přáním je vrátit se co nejdříve jako zdravotní sestra alespoň do ambulance v Kutné Hoře. A pokud to jen trošku půjde, tak i do nemocničního prostředí kolínské nemocnice.