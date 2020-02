Rychlá konzumace jídla organismu vůbec neprospívá

Organismus potřebuje asi 30 minut na to, aby zaznamenal, že už nemá hlad. To vše se děje prostřednictvím hormonů v tenkém střevě, které se aktivují a posílají signál do mozku, do hypothalamu, oblasti, která kromě jiného reguluje pocit sytosti, vysvětluje pro deník Le Figaro fyziolog Gilles Mithieux.