Rozlučková party se pro ni proměnila v horor. Po veřejné potupě shodila 36 kilo

„Byli tam všichni důležití lidé. Samozřejmě sestra mého přítele, jejich matka, mnoho jejich přátel. Ze začátku jsem byla nadšená, protože tam měli různé atrakce, a taky segway. Nikdy jsem na něm nejela, a chtěla jsem si to zkusit.

Jenže v tu chvíli nastal horor. Před jízdou mě a další požádali, ať se zvážím. Limit vozítka měli stanoven na 114 kilo, a já ho překročila. Před všemi mi pak sdělili, že nemůžu jet, abych jim ho nezničila. Bylo to nesmírně ponižující,” popisuje Hannah svůj zážitek pro server Fox News.

Nejprve začala s úpravou jídelníčku, následně začala chodit do posilovny, plavat a také se přidala do tanečního klubu pro lidi, kteří chtějí zhubnout.

Hannah Guthrieová poté, co shodila 36 kilo.

„Byl to pomalý proces. Vedla jsem si víc než dobře, i tak si ale na tuto změnu musím stále zvykat. Realita toho, jak moc jsem se změnila, mi vždy dojde až tehdy, když se podívám na své staré fotografie. Konečně se cítím atraktivně, všechno to trápení za to stálo,” dodala na závěr svého vyprávění.