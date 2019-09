Recepty pro studenty aneb Gurmánsky lze jíst i na koleji

Vejce vyklepněte do misky a rozšlehejte vidličkou tak, aby se spojil bílek se žloutkem. Osolte a opepřete podle chuti. Krajíc chleba namočte do rozšlehaného vajíčka a vidličkou promačkejte, aby nasáklo do střídky. To samé zopakujte i z druhé strany krajíce.