Psychiatrička Marta Holanová: Schizofrenií může onemocnět každý, v každém věku a bez varování

Použiji příklad: Povídáme si. Já mimoděk zakašlu. Schizofrenik vyhodnotí tento běžný zvuk jako významný moment. Řekne si: „Aha, to bylo důležité. Proč asi?“ A začne vytvářet okruh vysvětlení: „Něco tím naznačovala. Je to tajné. Nejde o náhodu, ale o komplot. Jsem ohrožen!“

Nelze na to ovšem spoléhat, protože pro schizofrenika je těžké rozpoznat měnící se realitu. Na počátku spolupráce proto musí psychiatr najít motiv, aby se pacient chtěl léčit – obvykle to bývá snaha vyhnout se hospitalizaci na psychiatrii. Nebo chce žít normální samostatný život, nebýt odkázaný na pomoc rodiny, pracovat, najít si partnera a založit rodinu…

Schizofrenií se nikdo nechlubí a ti, kteří jí trpí, jsou nesmírně zranitelní. Proto mě vyděsila myšlenka, že by měli nosit náramky, které by lokalizovaly jejich polohu. Představte si, že vaše dítě onemocní schizofrenií. Začne se léčit. Bude v pohodě, vystuduje, založí rodinu, bude se léčit – ale stále bude mít nálepku schizofrenie a bude označeno náramkem jako zločinec.

Přesto je to obrovská stigmatizace, dopadající na všechny schizofreniky. Může se stát, že vaše dítě pod vlivem psychotického onemocnění něco provede a při tom zemře člověk. Máme ho odsunout do kategorie sledovaného nebezpečného jedince, nebo mu dát šanci se řádně léčit?

Když jsem po promoci nastoupila do psychiatrické nemocnice, říkala jsem si: Budu tu co nejkratší dobu, já se těch bláznů strašně bojím! Ale zůstala jsem a pochopila, že když pacient dostane prostor a já zachovám klid, pravděpodobně tím zklidním i jeho.

Dlouhodobě by tam měly být umístěny osoby, které nelze léčit v psychiatrické nemocnici kvůli nebezpečnosti nebo neléčitelnosti. Pokud však jejich stav může zlepšit psychiatrická léčba, měli by tam lidé strávit co nejkratší čas. V psychiatrické nemocnici je snazší resocializace a návrat stabilizovaného pacienta do společnosti.