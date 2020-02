Pseudoobiloviny - nutričně velmi cenná součást jídelníčku

Ačkoliv by se pro mnohé mohlo zdát, že se jedná o nějaké nově vyšlechtěné plodiny z posledních desetiletí, není tomu tak.

Pseudoobiloviny nebo také pseudocereálie, které jsou obilovinám v mnoha ohledech podobné, ale nepatří z botanického hlediska do stejných čeledí, zná lidstvo opravdu velmi dlouho. Které to jsou?

Do našich končin se dostala z Asie prostřednictvím nájezdníků někdy ve 13. století, odtud i její název.

„Opět se jedná o bezlepkovou potravinu s výjimečnými nutričními hod­notami. Kromě vysokého obsahu železa, vápníku a vlákniny obsahuje bílkovinu, která se v rostlinách vyskytuje spíše sporadicky, proto teff zařazují do svých jídelníčků např. dietáři, celiaci, sportovci či vegetariáni,“ zmiňuje Martin Fuchs.

Konzumací teffu ovlivníte chudokrevnost, řídnutí kostí nebo nechutenství. V přirozeném stavu lze zrníčka použít opět jako přílohu, zavářku do polévek, k přípravě vydatnějších salátů, kaší či nákypů.

Do Evropy se laskavec ocasatý dostal až někdy v 18. století, a to do okrasných zahrad díky výjimečnému vzhledu. Semínka mají různé varianty zabarvení od bělavé přes žlutou, purpurovou až po temně hnědou.