Proč jsou závislosti pro ženy nebezpečnější

Deset let působila v Psychiatrické léčebně v Praze-Bohnicích, vlastní sanatorium vede osm let. Má nadprůměrnou úspěšnost léčby, která se pohybuje mezi 75 a 80 procenty vyléčených klientů.

Roli hraje například také to, že na ně společnost často klade velké nároky. Měly by být dobrými zaměstnankyněmi, matkami i milenkami. Není divu, že je daleko víc než muže ohrožují stresy, úzkosti, deprese nebo emoční vyčerpání. A to tím spíš, pokud neumějí aspoň na chvíli vypnout a odpočinout si.

Ukazuje se, že nevýhodou žen je i zvyšující se tolerance společnosti ke konzumaci alkoholu, který je stále nejužívanější drogou. Ještě před takovými dvaceti třiceti roky se lidé dívali na ženu, která si nalila vínko jindy než na nějaké oslavě, jako na někoho trochu podezřelého. Zvlášť když to dělala pravidelně. Zavánělo to něčím nevhodným, skoro až asociálním.

Typickými klientkami, které začnou mít problémy například s alkoholem, nejsou obvykle takzvané drsné asociálky. Naopak to často bývají hodné holky, které poslouchaly svého přísného otce nebo dominantní matku. Vždycky dělaly, co po nich chtěli, případně to, co po nich později chtěl partner.