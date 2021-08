Při nehodě utrpěla poranění mozku. Spoustu věcí zapomněla, mnohé nechápala

Další věcí, která byla nová, bylo, že jí byla neustále zima. I když by bylo v pokoji vedro, ona byla stále přikrytá několika dekami. Jednoduše proto, že u ní došlo k poškození té části mozku, která má na starosti termoregulaci. To vše ale nebylo nic v porovnání se změnou kognitivních funkcí.

„Při jedné z terapií mě logoped požádal, abych přečetla nějaký článek. Když jsem si měla vybavit později fakta, nevybavila jsem si nic. Což je něco, co ve své profesi potřebuji. Podobné, nebo možná ještě horší, je to s multitaskingem. Dělat víc věcí najednou? Nelze. Mluvila jsem s lékařem na chodbě, když nás míjeli dva terapeuti a pozdravili nás. Ve chvíli jsem zapomněla, co mi doktor říkal, jen proto, že jsem se soustředila na to, abych jim zamávala. Je ohromující, kolik věcí v naší mysli považujeme za samozřejmost, když funguje tak, jak má,“ uvádí Anne další ze svých problémů, které bohužel stále přetrvávají, i když se tvrdě snaží dostat zpět do normálu.