Pomalá chůze může předznamenávat rychlejší stárnutí po fyzické i duševní stránce

Rozsáhlé vědecké studie se zúčastnily stovky mužů a žen narozených v letech 1972 a 1973 v novozélandském městě Dunedin. Autoři výzkumu analyzovali výsledky lékařských vyšetření u 904 mužů a žen od jejich útlého dětství až do pětačtyřiceti let.

Studie ukázala, že ti, kteří chodili pomalu, vykazovali více známek stárnutí. Byl u nich horší stav chrupu, plic, i imunitního systému. „Překvapivé je to, že se tak děje už u osob ve věku 45 let, a nikoli u geriatrických pacientů, u nichž je pomalá chůze obvyklá,” komentuje výsledky hlavní autorka studie Line Rasmussenová.

„Lékaři vědí, že pomalí chodci ve věku od 60 do 80 let mají tendenci zemřít dříve než rychlí chodci,” uvedla další autorka studie Terrie Moffittová. „Tato studie zkoumala období od předškolního do středního věku a ukázala, že pomalá chůze je problematickým příznakem již desítky let před nástupem stáří,” dodala.