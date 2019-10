Podzimní jídelníček plný barev od Hanky Zemanové

Maso rozdělte příčným řezem v kloubu na horní a dolní díl. Naskládejte je do hrnce na zeleninu. Zalijte kurkumovým sosem a navrch položte asi 7 kousků másla (tj. cca 50 g nebo trošku více).

Hrnec přiklopte poklicí a vložte do trouby předehřáté na 170 °C. (Hrnec nesmí být příliš velký, stehna by měla být do dvou třetin potopená.)