Pochoutky z jarních bylinek plné vitaminů a minerálů

Zastřené vejce si připravíte: Ve velkém hrnci ohřejte vodu na cca 80 stupňů Celsia (ve vodě jsou zatím jen malé bublinky), přidejte lžíci jakéhokoli octa. Udělejte vodní vír, do kterého z co nejmenší výšky vlijte vajíčko a pošírujte 3-4 minuty. Poté ho vyndejte a ponořte do nádoby se studenou vodou, aby neztuhl žloutek.