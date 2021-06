Počasí svědčí klíšťatům, pozor na ně

„To, jak bylo dosud, tedy vlhko, mokro a teplo, se klíšťatům líbí. Ona mají ráda vlhko a teplotu kolem 25 stupňů. To jsou pro ně doslova ideální podmínky. Pokud by to pokračovalo, klíšťat bude hodně a hodně bude i nemocí, které přenášejí, tedy klíšťové encefalitidy – zánětu mozku – a lymské boreliózy,“ řekl v pátek Právu doktor Jan Kynčl, odborník na klíšťata Státního zdravotního ústavu v Praze.