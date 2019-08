Ochutnejte krajanskou kuchyni z rumunského Eibenthalu

Připravte si větší, ovšem spíš nižší hrnec a dno pokryjte kyselým zelím. Na ně nasypejte: nové koření, bobkové listy a celý pepř. Pak do kola postupně rozkládejte jeden kus sarmi po druhém. Uprostřed je dobré nechat dírku, již můžete vyplnit kouskem uzeniny.

Na hrnec dejte pokličku, a to menší, než je hrnec. Hmotu pod sebou zatěžká.

Vše zalijte tak, aby sahala zhruba 2 cm nad pokličku. Vařte na velmi mírném ohni do bodu varu.

Jakmile začne pokrm bublat, vařte ho ještě 45 minut. Mezitím si udělejte z mouky a másla klasickou jíšku. Po zrůžovění do ní vmíchejte protlak a míchejte do spojení hmoty. Tu poté přidejte do hrnce, z něhož jste sundali pokličku, a vařte ještě 5 minut. Sarmi podávejte s kukuřičnou kaší neboli koleš.