Oblíbená jídla tanečníků StarDance

Marek Zelinka: Chow mein

„Doba covidová a nouzové stavy dohnaly nejednoho muže k vaření a já nejsem výjimkou. Začal jsem nejrůznějšími recepty z české i zahraniční kuchyně, až jsem narazil na magické kouzlo vaření v pánvi wok. Pořídil jsem pravý ocelový wok a jedno z prvních jídel bylo klasické čínské Chow mein.

Nadchl jsem se pro lehkost, rychlost a skvělou chuť tohoto pokrmu asijské kuchyně. A nejsem sám. Marie i děti se cpou, až mají boule za ušima. Hrozně mě baví použití sezamového oleje, který je důležitou ingrediencí, je výrazný, musí se použít s mírou a jídlu dodá skvělou chuť.“

INGREDIENCE 400 g kuřecích prsou

500 g (za syrova) chow mein nebo jiných asijských nudlí – ramen, rýžové nebo čínské

300 g zeleniny (zelí, mrkev, zelené fazolky, mladé hráškové lusky, cibulka ap.)

2 lžíce sezamových semínek

4 lžíce rostlinného oleje

1–2 lžíce sezamového oleje

chilli papričky dle chuti Na omáčku

po dvou lžících: ústřičná omáčka, švestkové víno nebo mirin, sójová omáčka



1 lžíce cukru

1/2 lžičky jedlé sody

2 stroužky prolisovaného česneku

1 lžička nastrouhaného zázvoru

1 lžíce kukuřičného škrobu

POSTUP:

Připravte si vše potřebné: Udělejte omáčku tak, že nejdříve smícháte tekuté přísady, pak přimícháte vše ostatní. Je-li moc hustá, zřeďte ji troškou vody.



Nakrájejte maso na kostky, zeleninu na proužky.



Kostky masa alespoň na 5 minut ponořte do omáčky.



Nasucho opražte sezam.



Připravte si nudle podle návodu (buď se ponoří na pár minut do horké vody, nebo předvaří).



Ve woku (ale lze i na běžné pánvi) rozehřejte rostlinný olej.

Do něj vhoďte okapané maso (zbylou omáčku uschovejte na později) a orestujte ho ze všech stran.



Přihoďte zeleninu, párkrát prohoďte. Pracujte rychle, zelenina musí zůstat křupavá.



Přilijte zbylou omáčku, vše promíchejte a přidejte přecezené nudle.



Opět promíchejte, chvilku prohřívejte, nakonec přidejte sezamový olej a hned podávejte.



Na talířích posypejte pokrm sezamem.

Veronika Lálová: Pasta frutti di mare

Foto: Profimedia.cz

„Moc lidí to o mně neví, ale já jsem gurmán a miluju jídlo. Kdybych musela vybrat nejoblíbenější pokrm, byly by to špagety s mořskými plody – pasta frutti di mare. Obecně mám ráda těstoviny, mořské plody, jakékoliv maso, španělskou a vietnamskou kuchyni, sushi, no prostě jím všechno a každé dobré jídlo si užívám.“

INGREDIENCE

500 g špaget nebo jiných těstovin

500 g čerstvých mořských plodů (slávky, sépie, krevety, mušle vongole), lze použít i mraženou směs mořských plodů

150 ml suchého bílého vína

100 g cherry rajčátek

100 g loupaných rajčat z konzervy

4 lžíce panenského olivového oleje

2 stroužky česneku

sůl, chilli papričky podle chuti

citron a petrželová nať nebo bazalka k podávání

POSTUP:

Slávky a vongole omyjte a očistěte. Ty, které jsou otevřené a po zaklepání se nezavřou, vyhoďte.



Česnek oloupejte a plochou stranou nože rozmáčkněte.

Těstoviny uvařte al dente ve velkém množství osolené vody.



Zatímco se vaří špagety, rozehřejte velkou pánev a nalijte do ní olej.



Až se zahřeje, přihoďte mušle a česnek. Párkrát je prohoďte (slávky se začnou otvírat) a přidejte krevety a sépie.



Nakonec přidejte rajčata, podlijte vínem a počkejte, až se odpaří alkohol a přidejte vařené těstoviny s trochou vody, ve které se vařily. Prohoďte na pánvi a podle potřeby přisolte, přidejte chilli.



Pár mušlí vyloupejte a vraťte k těstovinám, zbytek mušlí nechte ve skořápkách jako dekoraci.



Podávejte s půlkou citronu na talíři posypané petrželkou, eventuálně bazalkou, tentokrát bez sýru.

(Použijete-li mraženou směs mořských plodů, nechte je nejdříve povolit na ubrousku, který odsaje vodu.)

Adriana Mašková: Focaccia

Foto: Profimedia.cz

„Z našich klasických jídel mám nejraději rajskou omáčku s knedlíkem a sekanou. Vždycky mi ji vařila babička, takže kromě toho, že mi chutná, má ještě tuhle přidanou hodnotu.

Mezi moje další oblíbená jídla patří snad jakákoli úprava těstovin a italská kuchyně jako taková. Mám ráda, jak jsou jídla svěží a lehká. Už dlouho se chystám k tomu, že zkusím upéct focacciu. Zatím jsem se k tomu ale neodhodlala, protože příprava není úplně jednoduchá, a tak z toho mám trochu respekt. Ale snad na to brzy najdu čas i odvahu!

No a jedno z posledních jídel, kterému bych asi nikdy neřekla ne, je sushi. Poprvé jsem ho jedla v Paříži, kde jsme byli na taneční soutěži. Mělo to být za odměnu. Vtip byl ale v tom, že tehdy mi to absolutně nechutnalo a vůbec nic jsem nesnědla. Později jsem si k sushi ale našla cestu, a dneska je tento tradiční japonský pokrm opravdu na horních příčkách seznamu mých oblíbených jídel.“

INGREDIENCE

500 g hladké mouky

400 ml vody

1 kostka droždí

malá lžička cukru

1 lžíce mořské soli

50 ml olivového oleje extra virgin

podle chuti na ozdobu sušená rajčata

olivy, bylinky nebo i hroznové víno

POSTUP:

V míse smíchejte vlažnou vodu, cukr a droždí.



Postupně přisypávejte mouku, až vznikne hladké těsto.



Mísu přikryjte utěrkou a těsto nechte v teple vykynout.



Přibližně po 45 minutách vypracujte dva bochánky, ze kterých pak vytvoříte dvě silnější placky.



Ty polijte olivovým olejem a posypejte mořskou solí. Olej rukama rozetřete a těsto promačkejte, aby se olej spojil se solí a s těstem.



Placky přeložte na plech s pečicím papírem, prsty v nich vytvořte důlky a upečte je v předehřáté troubě.



Pečou se 10 až 12 minut na 220–250 °C. Tradiční focaccia se před pečením nezdobí, ale v poslední době se i v Itálii setkáváme s plackami dochucenými rajčaty, olivami a bylinkami.

Martin Prágr: Rajská

Foto: Profimedia.cz

„Mám rád českou kuchyni, protože mě na ní moje babička a mamka vychovaly. Žádné fastfoody nebo mražené polotovary. Odmala nemám rád rajčata, ale mé nejoblíbenější jídlo je paradoxně rajská, knedlík a nádivka. Když jedu k babičce, tak její rajskou prostě musím mít.

Taky mám rád guláš, který vždy vaří taťka mé přítelkyně. Nic jiného než guláš u něj není. Asi to jediné pořádně umí. Říkal jsem si jednu chvíli, jestli už toho nejsme přejedení, ale ne. Každý jeho pokus je tak originální, že se na jeho guláš těším. A třetí jídlo, na kterém bych mohl ujíždět každý den, jsou palačinky. A to se musím pochválit, ty umím i já. A to je co říct.“

INGREDIENCE

1 l hovězího vývaru

300 g cibule

50 ml oleje

250 g rajského protlaku

150 g cukru krupice

1 lžíce sladké mleté papriky

80 g hladké mouky

50 g másla

podle chuti ocet (3 až 5 lžic)

2 bobkové listy

5 kuliček nového koření

10 kuliček černého pepře

5 hřebíčků

špetka nastrouhaného muškátového oříšku

1 lžíce mleté skořice

sůl, (smetana dle chuti)

POSTUP:

Na oleji orestujte cibuli (v hrnci s nepřilnavým dnem). Když zesklovatí, přidejte cukr a dál restujte.



Jakmile začne cibule chytat barvu, přidejte papriku a rajský protlak, promíchejte a zalijte vývarem.



Přidejte koření (nejlépe v čajítku, abyste pak nemuseli kuličky lovit) a nechte omáčku pod pokličkou pomalu probublávat.



Mezitím z másla a mouky připravte jíšku, zamíchejte ji do omáčky.



Vyndejte koření, omáčku rozmixujte ponorným mixérem a nechte ještě čtvrt hodiny velmi zvolna vařit. Před podáváním ji můžete zjemnit smetanou.