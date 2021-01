Novoroční předsevzetí se dají splnit, poradíme vám jak

Podle odborníků jde především o to, aby vaše rozhodnutí a očekávání byla realistická, dobře naplánovaná a aby vycházela z vašich skutečných potřeb, z toho, po čem opravdu v hloubi duše toužíte. Jen tak máte šanci vytrvat.

Jak tedy postupovat?

Rada na úvod vás možná překvapí. „Odpusťte si!“ nabádá americká socioložka a koučka Christine Carterová. „Prvním krokem k tomu, abyste dosáhli dobrých výsledků v budoucnosti, je umět si odpustit, že jsme v minulosti selhali.“

Minulost nezměníme a je dobré mít na paměti, že jsme se v ní prostě zachovali tak, jak jsme za daných okolností mohli, případně jak jsme v oné konkrétní situaci a chvíli nejlépe uměli.

Takže se přestaňte stresovat svými minulými selháními. „Zhluboka se nadechněte a postarejte se o sebe jako o svého dobrého kamaráda: použijte laskavá slova. Tak, abyste se zbavili stresové reakce. Uvědomte si, že jen velice málo lidí uspěje hned napoprvé. A vysvětlete sami sobě, že cítit se mizerně ze svých minulých neúspěchů vám k těm příštím úspěchům opravdu nepomůže.“

Teprve s tímto nastavením si můžete realisticky a zodpovědně naplánovat, co vlastně chcete, po čem toužíte. Pojďme na to krok za krokem.

Je vaše rozhodnutí i vaše přání?

Jak bylo řečeno, vaše předsevzetí by neměla patřit do světa fantazie. Měla by být specifická, měřitelná, dosažitelná, relevantní a časově možná. A také by měla být především vaše.

Pokud si vyberete předsevzetí jen proto, že se jeho splněním lépe napasujete do společenské normy a že si tuto změnu přeje vaše nejbližší okolí, pravděpodobně selžete.

Opravdu vám vadí vaše vlastní bujnější křivky? Musíte se cítit provinile za to, že ráda chodíte s kamarádkami do cukrárny? Nebo se opravdu máte stydět za to, že rádi relaxujete u televize, a ne ve fitku nebo třeba na kurzu keramiky? Nejen na konci roku není na škodu promyslet si, jak případné změny, na kterých bude potřeba opravdu makat, vnímáte. Chcete je vůbec? Případně toužíte po nich natolik, abyste kvůli nim překonávali sami sebe?

„Mnoho předsevzetí je ve skutečnosti umělých. Je to něco, k čemu nejsme vnitřně rozhodnutí, spíš je to jakési ‚měl bych‘. A to, že si to dáme za předsevzetí, by nás k tomu mělo dotlačit,“ vysvětluje brněnská psycholožka Nela G. Wurmová.

„Může se samozřejmě stát, že to utáhnete na disciplíně, pokud máte silnou vůli. A opravdu to pro vás bude ve výsledku dobré. Ale současně: máte rádi, když na vás někdo tlačí?“ ptá se psycholožka s tím, že čím větší tlak zažíváte, tím větší proti němu může vzniknout odpor.

Těšte se!

Ve skutečnosti totiž fungující rozhodnutí ke změně bývají laskavá. Jde o to, že děláte danou věc pro sebe, protože je to dobré pro vaši duši a pro vaše tělo.

Třeba: Cítím se líp a mám víc energie, když cvičím. Donucovací rozhodnutí bývají přísná a někdy i trochu nelítostná – Musím cvičit, protože jsem tlustá a fakt bych měla shodit. Paradoxní je, že i k disciplíně můžete přistupovat buď z pozice přísnosti, nebo z pozice laskavosti k sobě.

Zkuste si to opět představit na už zmíněných příkladech. Dortík v cukrárně si přece dáváte proto, že vám chutná, že se po něm cítíte skvěle. Pokud si ho jen zakážete, možná to vydržíte, ale budete se trápit, protože jste přišli o něco, co vám dělá dobře.

Je tedy třeba najít něco jiného, silného, z čeho budete mít radost, na co se budete těšit, právě když si sladké nedáte. Budete přece štíhlí, konečně obléknete tu skvělou sukni, která vám už tři roky visí ve skříni, zaradujete se pokaždé, když se na sebe podíváte do zrcadla…

Podle Nely G. Wurmové mají naději na úspěch předsevzetí tohoto typu:

Je to něco, co už stejně tak trochu děláte nebo k tomu ve vašem životě všechno směřuje. Předsevzetím se tedy jen chcete o malý kousek víc podpořit a upevnit.

Po celý rok jste víckrát mysleli na to, že byste nějakou takovou změnu potřebovali. Častěji vás zamrzelo, že něčeho nemáte v životě víc.

Cítíte, že je to něco, co udělat potřebujete. Co vám udělá dobře či vylepší váš život.

Stanovte si pravidla

Většina z nás si pár týdnů po Novém roce vyčítá, že nepřestala kouřit, neomezila alkohol nebo nezdravé jídlo, nenaučila se novou dovednost.

„Jen kdybychom měli silnější vůli, říkáme si pak obvykle…” Podle amerického behaviorálního psychologa Paula Marciana to ale o pevné vůli zdaleka není.

„Je to o vytvoření si správných dovedností a návyků i strategie. Takže je to trpělivost, která nás dovede k úspěchu.“

Pokud se chcete trpělivě posunout k vašemu stanovenému cíli, měli byste podle psychologa myslet na těchto šest doporučení

Definujte si svůj cíl velmi jasně . Před Silvestrem si mnoho lidí slíbí: Příští rok se konečně dostanu do formy. Ale co to opravdu znamená? Pár kilo dole? Zlepšení poměru tělesného tuku a svalů? Schopnost uběhnout deset kilometrů v kuse? Pokud tohle budete vědět, máte mnohem lepší možnost rozvrhnout si kroky, které k cíli vedou.

Zaznamenávejte si dílčí posuny a úspěchy. Co můžeš změřit, můžeš změnit – a změnit to k lepšímu. Průběžné měření bude dalším zdrojem motivace. I sebemenší posun je totiž výhra. Stačí si to v danou chvíli uvědomit. Prostě mít na paměti to, kde jsme začali, kde se právě nacházíme a k jakému cíli směřujeme.

Mějte trpělivost. Vzpomeňte si na cestu k úspěchu, kterého jste už dosáhli. A to proto, že ta cesta asi nebyla přímočará nebo bezproblémová. K životu patří dny, kdy se nám daří, i ty, kdy ne. Někteří začnou plnit předsevzetí opravdu s vervou a časem se progres zpomalí, jiní zažijí pomalé začátky a jejich snažení přinese ovoce až za dlouhou dobu. Pokud s kostrbatou cestou počítáte už předem, máte větší šanci se na ní udržet.

Mluvte o svých plánech s rodinou a přáteli. I když se při svěřování může člověk cítit trapně. Překonat stud se ale většinou vyplatí. Podpora blízkých je důležitá. Není nad povzbuzení ve slabé chvíli. Nehledě na to, že pokud se ti nejbližší neztotožní s vašimi přáními a plány, mohou vám, i nechtěně, házet klacky pod nohy. Např. hubnete – musí babička opravdu upéct buchty vždy, když k ní přijdete na návštěvu? Vysvětlili jste jí dost jasně, o co vám jde a jak moc toužíte po štíhlejší linii?

Udělejte si rozvrh. Jak často lidi slyšíte říkat „nemám na to čas“? Jenže nikdo čas jen tak nenachází, všichni si vybíráme, čím čas, který máme k dispozici, strávíme. Mnohdy si prostě můžeme vybrat, jestli se podíváme na seriál, nebo půjdeme na hodinu na svižnou procházku. Zkuste přistupovat k vašemu předsevzetí jako k sérii důležitých schůzek. Napište si váš realistický cíl do diáře – jóga dvakrát týdně, zdravé a lehké večeře od pondělí do pátku. Berte to třeba tak, jako berete návštěvu lékaře. A stejně vážně přistupujte ke všem předsevzetím, včetně toho, že budete věnovat více času sobě nebo rodině. Jestliže jste si už uvědomili, že je to pro vás důležité, je třeba se podle toho chovat, ať už jde o cokoli.



Zapomeňte na „všechno, nebo nic“. Prostě proto, že lepší je udělat něco než nic. Nemáte čas zajet do posilovny, hodinu tam cvičit a pak jet zase zpátky? Co takhle dvacetiminutovka doma? Třeba jen několik protahovacích cviků. Pokud po dvou měsících abstinence vykouříte cigaretu, neznamená to, že musíte boj s nikotinem úplně vzdát. Zkuste se vrátit na správnou cestu.

Nenáročná rozhodnutí

Dotáhnout velká a zásadní předsevzetí do konce stojí hodně úsilí. Tak co si předsevzít něco méně náročného? „Předsevzetí, která můžeme splnit hned, jsou obzvlášť vděčná. Pomáhají využít novoroční energii ke změně a něco uzavřít, nebo naopak rozjet,“ myslí si psycholožka Nela G. Wurmová.

Co třeba vyřídit něco, co jste dlouho odkládali? Objednejte se na preventivní prohlídku, ozvěte se kamarádce z dětství nebo u ní naplánujte návštěvu. Zkuste vymalovat v pokoji, darovat nebo vyházet zbytečné věci…

I splnění nenáročných předsevzetí ve vás vyvolá dobrý pocit, že jste je zvládli. Jde vlastně i o naději, že když jste takhle splnili pár menších úkolů, dokážete se poprat i s nějakým větším nebo dlouhodobějším. Nehledě na to, že i z malých, okamžitě splněných předsevzetí můžete mít velkou radost. A o to přece jde.

Co si nejvíc přejeme

Odborníci sestavili žebříček toho, co bychom na začátku každého roku chtěli změnit: