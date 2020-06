Nikotin zvyšuje riziko rakoviny plic a metastáz do mozku

Doposud mnozí lidé tvrdili, že za škodlivostí cigaret stojí především nebezpečný tabákový kouř. Nikotin sám o sobě prý škodlivý není, tedy kromě jeho silné návykovosti. Nicméně nejnovější vědecký výzkum zveřejněný v časopise Journal of Experimental Medicine ukazuje, že u onemocnění rakovinou plic svou roli sehrává i nikotin, a to zejména při šíření onemocnění a vzniku metastáz do mozku.