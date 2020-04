Za naprosto nejzdravější způsob přípravy kávy odborníci považují filtrování. „Káva připravovaná jinak než filtrováním obsahuje látky, které zvyšují hladinu cholesterolu v krvi. Filtr dokáže tyto látky eliminovat, díky čemuž snižuje rizika spjatá se srdečními záchvaty a předčasnou smrtí,” upozorňuje autorka nejnovější vědecké studie zveřejněné v Evropském věstníku preventivní kardiologie Dag Thelleová ze švédské University of Gothenburg.

Papírový filtr přitom dokáže i tyto látky na rozdíl od ostatních filtrů skutečně zachytit. Což potvrdila i rozsáhlá norská studie, která v souvislosti s pitím různých druhů káv sledovala více než půl milionu lidí po dobu 20 let.

Jasně z ní vyplynulo, že lidé, kteří denně vypili jeden a čtyři šálky filtrované kávy, měli nejnižší úmrtnost, a to i ve srovnání s lidmi, kteří kávu vůbec nepili.

Vyhnout se pití kávy by naopak měli lidé mající problémy se svým spánkem a lidé trpící na časté zlomeniny. Kávu by si ve velkém neměly dopřávat ani těhotné ženy, u kterých hrozí riziko předčasného porodu či nízké porodní váhy dítěte. Pravděpodobně je to způsobeno tím, že poločas rozpadu kofeinu je během těhotenství dvojnásobný.