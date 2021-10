Náznaky, které mohou upozorňovat na poruchy příjmu potravy

Dalším možným varovným příznakem bývá obtížnost v rozhodování, co jíst a v jakém množství. Pokud často hledíte nepřiměřeně dlouho na nabídku v jídelním lístku nebo v kuchyni hledáte a nevíte, co si dát, pak jste podle odbornice nejspíš „odpojeni od svého těla”.

K tomu dochází ve chvílích, kdy jste „zvenčí” příliš často bombardováni informacemi ohledně diet, co můžete či nemůžete jíst. Výsledkem tak bývá nejen celkové zmatení či zklamání z toho, co chcete a co můžete, ale logicky i hladovění při snaze se vyhýbat něčemu, co podle společnosti „není zdravé”.