Návštěva u zubaře není jen o chrupu, ale také onkologické prevenci

Chodit na pravidelné kontroly ke svému zubnímu lékaři má tak smysl i z pohledu včasné prevence onkologických onemocnění dutiny ústní. „Každý zubař by se během prohlídky měl zaměřit i na pátrání po přednádorových změnách i nádorových projevech na chrupu, parodontu, čelistech a měkkých tkáních obličeje a krku. Nejde tedy jen o vyšetření samotné dutiny ústní, natož jen zubů,” upozorňuje Vlastimil Sršeň, tiskový mluvčí VZP.

Co o vašem zdraví prozradí jazyk

Co o vašem zdraví prozradí jazyk Zdraví

Děti by měly první preventivní prohlídku absolvovat mezi šestým až dvanáctým měsícem života a pak vždy dvakrát ročně do 18 let věku, zpravidla po uplynutí pěti měsíců po provedení poslední zubní preventivní prohlídky.