Letní menu podle šéfkuchaře Jakuba Černého

Těsto nechejte odpočinout, poté vytvarujte dva noky, zabalte je do plátýnka, vložte do vroucí osolené vody, stáhněte na mírný plamen a vařte 25 minut.

Na Holandskou omáčku: víno s octem zredukujte na polovinu. Do vodní lázně postavte nerezovou misku a vodu nechte jen pomalu vařit. Do misky vlijte vinnou redukci, pomalu přidávejte žloutky a metličkou (nejlépe francouzskou – spirálovou) vymíchejte směs do pěny.