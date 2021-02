Kristýna žije již 18 let s rovnátky. Úlevu by jí přinesla operace, tu ale pojišťovna nehradí

Problémy se u Kristýny objevily, když jí bylo osm let a začal jí růst trvalý chrup. „Objevil se předkus, mezera mezi prvními řezáky. Řešilo se to nejprve vyndavacími rovnátky, ale posléze se z rentgenového snímku zjistilo, že zuby nemají standardní kořeny, jako má normální dospívající a dospělý člověk,“ vysvětlila Novinkám osmadvacetiletá Kristýna.

Fixní rovnátka musí tedy nosit neustále, protože se zuby hýbou a mohou i vypadnout. Z genetických testů, které podstoupila před devíti lety, se ukázalo, že problém je v krvi.

„Úplně tomu nerozumím, ale je to něco z krve, z čeho se tvoří neurální trubice i kořen zubu. Je to tedy geneticky naprogramované a nelze to změnit,“ říká.

Jediná v Česku

Rady si s její vadou zcela neví ani odborníci, kteří se prý s něčím takovým nikdy předtím nesetkali. Je tedy velmi pravděpodobné, že minimálně v České republice může být jedinou pacientkou s touto vadou.

„Nevím o nikom, kdo by měl stejnou anomálii jako já, ani žádný z lékařů, které jsem navštívila,“ říká Kristýna.

Kristýně přišli na genetickou vadu, se kterou si odborníci neví rady. Foto: archiv Kristýny Junkové

Život s anomálií přitom není vůbec jednoduchý. „Člověk je omezený ve stravě, kousnout si do jablka nebo ukousnout topinku je absolutně nereálné. Nelze to, zuby bych si vylomila, hlavně ty spodní. Jsem náchylná na změny tlaku, zuby trnou, dennodenně bolí. Co se týče sladkostí, musela jsem omezit hodně potravin, čokoláda je pro mě tristní. I reakce na studené a teplé jsou bohužel bolestivé.“

Kristýna žije 18 let s rovnátky. Foto: archiv Kristýny Junkové

Kvůli vadě Kristýna musí trpět i nepříjemné a bolestivé situace a reakce na veřejnosti.

„Jsem například na nějaké akci, jím, a zasekne se mi čelistní kloub. Pusu mám plnou jídla, které nemůžu rozkousat, pusu nemůžu otevřít. Je to pak nepříjemné pro mě i pro okolí, kdy lidi neví, co mají dělat nebo co se děje,“ říká s tím, že i čelistní klouby jsou jedním z důvodů, proč potřebuje podstoupit operaci.

Operaci si musí zaplatit sama

Takzvané klapačky, nasazovací zuby využívané nejčastěji seniory, by byly pro Kristýnu psychickou prohrou a posledním možným řešením. Usiluje proto o řešení operací, celkovou implantací všech zubů. Ta je ale nákladná, přesahuje částku jednoho milionu korun. A pojišťovna zákrok neuhradí, protože je v tabulkách klasifikován jako estetický zákrok, přestože Kristýna trpí genetickou anomálií.