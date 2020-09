Když ženy trápí suchost intimních partií

Výkyvy hladin hormonů doprovázejících porod, případně kojení. Nebo různé infekce, autoimunitní onemocnění či alergické reakce na hygienické prostředky, třeba na mýdlo. To jsou další možné příčiny.

V každém případě je potřeba, aby žena zašla za gynekologem a své potíže léčila. Ne každá to udělá. Spousta z nich nerada mluví o svých problémech. Za svou indispozici se stydí. Je to vlastně podobné, jako když muži mají řešit své problémy s erekcí.

Je však důležité, aby pacientky o svých potížích hovořily otevřeně, a to jak s partnerem, tak i s lékařem. Je to podstatné z medicínských a praktických důvodů, ale také kvůli dobrému soužití se svým protějškem.

Co se děje s ženským tělem, když dlouho nemá sex

Slabší produkce poševní lubrikační tekutiny a horší prokrvení erekčních orgánů bývají obvykle projevem toho, že pacientku trápí porucha sexuální vzrušivosti. Pokud je tento problém výrazný, komplikuje zavedení pohlavního údu do pochvy a sexuální styk bývá pro ženu nejen nepohodlný, ale snadno i bolestivý.

Tato sexuální porucha se nazývá dyspareunie. Často trápí ženy v přechodu, ale může se objevit i u žen podstatně mladších. Zatímco u dam v menopauze jde většinou o projev klesajících hladin pohlavních hormonů, u těch mladších signalizuje spíš oslabený zájem o sex. Ale také oslabenou sexuální vzrušivost a často i problémy s dosažením orgasmu. To ostatně bývají nejčastější sexuální poruchy žen.

Žena při ní bolestivě reaguje na to, když jí cokoliv vniká do pochvy. Léčba této poruchy bývá pracná a dlouhodobá. Protože sex je pro ni spojený s bolestí a nepříjemnými zážitky, mívá o něj postižená pacientka menší zájem, a to se pak projevuje méně intenzivním zvlhčením vaginy.