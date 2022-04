Když člověk mluví sám se sebou aneb Proč je dobré to zkusit

Přečetli jste si někdy něco zajímavého a řekli, že to si musíte určitě zapamatovat? Když to uděláte nahlas, budete to mít snazší a v mozku se daná informace snáze „uchytí“.

Napsali jste si přehled toho, co máte koupit, nebo třeba základní úkoly, které je třeba splnit, ale najednou nemůžete poznámky najít? Zkuste si nahlas přeříkávat, co hledáte, a určitě to snáz najdete. Alespoň to tvrdí odborníci.