Kdy se z občasného popíjení alkoholu stává problém

Podle obecných směrnic je přiměřená dávka alkoholu jedna skelnička pro ženu a dvě skleničky pro muže denně. Jedná se ale pouze o obecné pokyny. Vždy je namístě poslouchat své tělo a vnímat to, jak na alkohol reaguje.

„Během hrozící pandemie a stresu z karantény se uchylujeme k nejrůznějším berličkám. Pro někoho to může být sport, pro jiného alkohol,“ říká doktorka Sari Eitchesová pro Huffington Post. Co může indikovat vážný problém?

„Při práci z domova byste se měli chovat jako při práci v kanceláři. To znamená žádná irská káva v dopoledních hodinách ani pivo k obědu,“ radí Mendonsa.

Kocovina je dobrou připomínkou toho, že jste to s konzumací alkoholu přehnali. Takže pokud se pravidelně probouzíte s bolestí hlavy či žaludku, jste dehydratovaní či citliví na světlo, pak je to ukazatel toho, že to s popíjením přeháníte.