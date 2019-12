Jakuba srazil vlak, přežil, ale je na vozíku. K rehabilitaci potřebuje cvičící přístroj

Sám Kuba ke svému zdravotnímu stavu přistupuje s odhodláním: „Bylo to ze začátku těžké, uvědomoval jsem si, že nebudu moct dělat normální věci. Už to, že jsem rád chodil ven. Ale snažím se žít úplně stejně, jako kdybych byl zdravý, jenom jsem na vozíku.”

„Já sám vlastně nevím, co se mi stalo, protože si ten den nepamatuji. Znám to vlastně jenom z vyprávění,“ vysvětlil s tím, že podle výpovědí průvodčích si Kuba spletl vlak a místo do Milovic se dostal do Poděbrad. Když se pak snažil přestoupit, zachytil se o vlak a ten ho vláčel několik metrů, strojvedoucí ho neviděl. Na kolejích pak zůstal s vážnými poraněními až do příjezdu prvního ranního vlaku. Záchranáři jej později resuscitovali a převezli do vinohradské nemocnice.