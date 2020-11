Jako první v ČR dostal inzulinovou pumpu s funkcí umělé slinivky, významně se mu ulevilo

Jedinečnost pumpy spočívá v tom, že dokáže nepřetržitě předvídat potřebu inzulinu, a to až 288krát za den, tedy zhruba každých pět minut, na základě čehož sama pak upravuje jeho denní dávkování nebo pomáhá stabilizovat hladinu cukru v krvi. Funguje tak skutečně jako náhrada funkce slinivky břišní.

Diabetici se tak již nemusejí obávat o svůj zdravotní stav a neustále si sami hlídat hladinu inzulinu v krvi a to, jaké množství sacharidů má jídlo, které chtějí jíst, což byl i případ pana Hartiga.

„Byl jsem neustále ve stresu ze všech těch neustálých počtů a měření, které jsem musel několikrát za den absolvovat. Při mém velmi aktivním životě bylo pro mě velmi složité fungovat stejně jako moji vrstevníci. Díky nové inzulinové pumpě tak i u mě přišla obrovská úleva,“ svěřil se Novinkám Pavel Hartig.

Pacient má pumpu neustále u sebe. Foto: Novinky

Pumpa funguje jednoduše, pacient si sám vpraví senzor do těla, mění ho jednou týdně. Ten se spojí s vysílačem, který je napojený na pumpu. V tu chvíli pumpa začne pracovat a sama dávkovat inzulin, který je v zásobníku. Je dostatečně velký, aby v něm inzulin vydržel i šest dní. Do těla se látka vpravuje pomocí hadičky infuzního setu. Úzká plastová kanyla vede do podkoží.

„Je to rozpojovatelné, aby si ji pacient mohl sundat, když ji nepotřebuje, třeba když jde do sprchy či se vykoupat, nebo při sportu. Vše pak zase snadno připojí. Samozřejmě je důležité, aby byl dotyčný připojen maximum času,“ upozorňuje diabetolog Martin Prázný ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde tuto novinku jako první v republice svým pacientům nabízejí.

Pacientů s diabetem 1. typu každý rok neustále přibývá, dnes jich v ČR žije asi 70 tisíc. Při léčbě tohoto typu je nejtěžší správná kompenzace inzulinu a co nejmenší výkyvy v hladině cukru v krvi. Nová pumpa dokáže toto všechno obstarat za samotné nemocné. Představuje tak pro ně dlouhodobé a bezpečné řešení.

Zavedení nové diabetické pumpy. Foto: Novinky

Další výhodou pumpy je i to, že je propojená s chytrým telefonem a všechno, co by pacient viděl na pumpě, vidí i na telefonu. Data jsou propojena přes cloud, tudíž je pacient může sdílet jak s lékařem, tak třeba i s partnerem.