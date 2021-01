Jako dítě byla mezi prvními očkovanými proti obrně. Vakcínu proti covidu vítá s nadšením

Debbie byla jedním z oněch dětí, bylo jí tehdy šest let a byla jednou z prvních očkovaných v okrese La Crosse v americkém Wisconsinu.

Obrna je vysoce nakažlivé virové onemocnění, které může způsobit ochrnutí, a to již během několika málo hodin. U 5 až 10 procent paralyzovaných osob dochází k úmrtí.

Nejděsivější byl fakt, že postihovala především děti do pěti let věku – v padesátých letech minulého století se navíc po světě šířila jako požár. Očkování to změnilo.