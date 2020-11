Jak si na podzim udržet dobrou náladu a podpořit zdraví

Není se tak čemu divit, že stále více lidí trápí s příchodem podzimu chmury a negativní myšlenky, jak to všechno zvládnou. Zkuste se tomu s pomocí několika rad postavit, aby to nepotkalo i vás.

Většina balených potravin v obchodech je průmyslově zpracovaná tak, aby déle vydržely. To je na jednu stranu přínosné z hlediska trvanlivosti, pro zdraví to ale žádný benefit nemá. Složky v těchto potravinách se těm přírodním v mnohém nepodobají.

Zapisování je navíc pro mozek prospěšnější než pouhé přemýšlení o pozitivech. Pomáhá to v něm vytvářet nové nervové dráhy, zvyšuje to pozitivitu a zlepšuje celkové zdraví, uvádí server Yourtango.

S chmurným podzimem, kdy bývají rána stále chladnější a sluníčko už nehřeje tolik jako v létě, se ne každému chce chodit do přírody na procházky. Právě to by ale mělo být novou denní rutinou, převážně ve chvíli, kdy trávíme více času doma - ať už pracovně, nebo s dětmi, které nemohou do školy.