Jak samota ohrožuje tělo aneb Proč zůstat v kontaktu se svými blízkými

Pandemie koronaviru ohrožuje všechny generace. Z obecného hlediska jsou ale nejohroženější starší lidé, kteří by, pokud to jde, měli zůstat po dobu hrozícího rizika nákazy koronavirem zcela izolováni od vnějšího světa. To je ale vystavuje jiné hrozbě - osamělosti.